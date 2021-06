Schwerpunkte

Corona bringt auch in Nürtingen mehr Menschen aufs Rad

02.06.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Zum europäischen Tag des Fahrrads hörten wir uns bei Händlern um – Touristiker geben Tipps für schöne Touren im Landkreis

Radfahren liegt im Trend. Immer mehr Menschen steigen aufs Bike. Jetzt in Zeiten der Pandemie erleben Fahrradgeschäfte einen regelrechten Run. Räder für Erwachsene und Kinder haben teilweise lange Lieferzeiten. Fahrradtouren sind beliebt. Auch im Freizeit- und Tourismusbereich ist man gerüstet und bietet in Nürtingen und im Landkreis interessante Tourenvorschläge.

An der Fischtreppe mit dem Blick auf die Nürtinger Schauseite sollte man auf keinen Fall vorbeiradeln. Nürtingen hat aber noch mehr zu bieten als den Neckartalradweg. Fotos: Holzwarth

Morgen ist der europäische Tag des Fahrrads. In mehreren Ländern wird er seit 1998 jährlich am 3. Juni in den Fokus gestellt, um unter anderem darauf hinzuweisen, dass das Fahrrad das umweltfreundlichste, gesündeste und sozial verträglichste Fortbewegungsmittel darstellt.