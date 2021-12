Schwerpunkte

Corona bremst neue Gastronomie in Nürtingen aus

18.12.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Faiz Rasool steht mit dem „Hölderlin“ in der Kirchstraße in den Startlöchern. Mitte Januar will er das Restaurant eröffnen. Daniele Castro ist mit dem „NoW“ mit reduzierten Öffnungszeiten gestartet und im ehemaligen „Schümli“ geht es frühestens Ende Januar los.

Faiz Rasool steht in den Startlöchern: Mitte Januar will er „Das Hölderlin“ in der Nürtinger Kirchstraße eröffnen. Foto: Lieb

NÜRTINGEN. „Das Hölderlin“ steht über der breiten Glasfront, die noch mit einer Plastikfolie verhüllt ist. Im Eingang steht Faiz Rasool und spricht mit einem Handwerker. Die legen auf der großen Dachterrasse letzte Hand an. Ein Blick ins Restaurant zeigt: Hier ist so gut wie alles vorbereitet für die Gäste. Das Ehepaar Rasool hat sich mit dem Umbau der ehemaligen Apotheke einen Traum verwirklicht. Ein Lokal mit Stil, in dem sich alle Generationen wohlfühlen sollen. Eigentlich sollte schon im Sommer Eröffnung gefeiert werden. Doch wegen Lieferschwierigkeiten bei Materialien und Verzögerungen in der Baubranche musste der ursprüngliche Start verschoben werden. Und dann rollte die vierte Corona-Welle übers Land und bremste nicht nur den Gastronomiebetrieb von Faiz Rasool aus.