Schwerpunkte

Corona beschert Tanzschulen und -vereinen harte Zeiten.

29.01.2022 05:30, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Ob Walzer, Boogie oder Disco-Fox – die Deutschen tanzen für ihr Leben gern. In Corona-Zeiten blieben aber über Monate die Tanzflächen leer – harte Zeiten für Tanzschulen und Tanzsportvereine.

NÜRTINGEN. Donnerstagabend, 19.30 Uhr. In der Tanzschule Pöthig-Secker in Nürtingen wiegen sich die Paare in der ersten Rumba des Abends. „Du hast ja gute Laune“, begrüßt Chefin Viola Pöthig-Secker einen der Tänzer. „Klar, ist doch Donnerstag“, freut der sich.