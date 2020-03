Corona-Abstrichzentrum in Nürtingen überlastet

Die Corona-Abstrichzentren in Nürtingen und an der Messe sollen erst morgen oder in den nächsten Tagen wieder angefahren werden. Foto: Holzwarth

Das heute eingerichtete Corona-Abstrichzentrum auf dem Oberensinger Festplatz in Nürtingen befindet sich an seiner Kapazitätsgrenze. Wie das Landratsamt mitteilt, wurden am Vormittag bereits rund 100 Abstriche entnommen, um von Personen, die aus Risikogebieten wie Südtirol in den letzten 14 Tagen zurückgekehrt sind und entsprechende Krankheitssymptome zeigen, auf die Infizierung mit dem Coronavirus zu testen. Aufgrund des großen Andrangs muss mit Wartezeiten von mehreren Stunden gerechnet werden. In einer Pressemitteilung informierte die Kreisverwaltung vor wenigen Minuten, dass das Zentrum in Nürtingen erst morgen oder in den folgenden Tagen wieder angefahren werden solle. Gleiches gilt für das zweite Testzentrum im Kreis Esslingen an der Messe in Leinfelden-Echterdingen. pm/red