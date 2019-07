Computer-Klöster?

(aw) Was waren das einstmals für cineastische Erlebnisse! Manch Film führte in fremde Welten, zeigte Orte, die man persönlich nie sehen würde. James Bond zum Beispiel rettete die Welt im Namen der britischen Krone bevorzugt an attraktiven Plätzen in Begleitung reizvoller Damen.

Heute kann man den Filmmenschen nicht mehr trauen. Eine weibliche Filmschönheit bleibt zwar eine solche – von modernen OP-Methoden, Schminktechniken und Weichzeichnen einmal abgesehen. Aber bei den Schauplätzen der Blockbuster gilt das nicht mehr. Die bizarrsten Gebäude können an die bizarrsten Orte gebeamt werden – digitale Computertechnik macht’s möglich. Das klappt zum Beispiel in Fantasyfilmen wie beim Metzel-Serien-Highlight „Game of Thrones“ ganz gut. Ob Städte wie Dubrovnik oder irische Burgen: Die lassen sich via Mausklick herrlich in Schauplätze für allerhand Fantasieritter verwandeln und am Ende sogar von waschechten Computerdrachen in Schutt und Asche verwandeln. Auch in Weltraum-Epen à la „Star Wars“ schwebten filigrane Bauwerke zu schön um wahr zu sein wie von Zauberhand angehoben auf steilsten Felsen zwischen Himmel und Erde.