Citymarketing Nürtingen: Fairtrade als Chance für den Einzelhandel

07.05.2022 05:30, Von Henrik Sauer — E-Mail verschicken

Nürtingen möchte sich als Stadt für fairen Handel positionieren. Bei der Hauptversammlung des Citymarketingvereins stellte HfWU-Professor Dirk Funck das Konzept vor und zeigte Chancen für die Einzelhändler auf.

NÜRTINGEN. Die Zahl ist alarmierend: Fast 30 Millionen Euro Umsatz im Einzelhandel hat Nürtingen laut einer Studie der Industrie- und Handelskammer von 2016 bis 2020 verloren. „Das ist nicht allein durch das geschlossene NC zu erklären“, sagte Professor Dr. Dirck Funk von der HfWU am Donnerstag bei der Hauptversammlung des Vereins Citymarketing. Aber wie kann sich die Stadt profilieren, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken? Ein Ansatz ist für Funk das Thema Nachhaltigkeit.

„Es geht um die Frage, wie sich Nürtingen in der Region positionieren kann, damit Leute von außerhalb in die Stadt kommen“, sagte Funk vor den rund 35 Vertretern von Handel, Gastronomie und weiteren Gewerbebetrieben. Nachhaltigkeit könne da ein Alleinstellungsmerkmal sein: „Das hat explizit so keine andere Stadt in der Umgebung.“ Funk gehört der Steuerungsgruppe Fairtrade Town der Stadt an. Nürtingen hatte sich um diese Auszeichnung beworben und ist seit Januar als eine von über 730 Fairtrade-Städten bundesweit zertifiziert (wir berichteten). Der Titel setzt unter anderem voraus, dass in Einzelhandels-Geschäften und in Gastronomiebetrieben Produkte aus fairem Handel angeboten werden. Funk rief die Mitglieder des Citymarketingvereins zum Mitmachen auf.