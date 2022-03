Schwerpunkte

Chorwerkstatt Neckartenzlingen mit Musical im K3N in Nürtingen

22.03.2022 05:30, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Der Neckartenzlinger Gesangverein lässt sein Musical „Hex in the City“ wieder auferstehen. Die Chöre stehen erstmals seit über zwei Jahren wieder auf der Bühne. Auch ein Einbruch in die Stadthalle K3N, bei der das Bühnen-Make-up gestohlen wurde, kann den Auftritt nicht stören.

Die Chorwerkstatt aus Neckartenzlingen hat dem Publikum in der Nürtinger Stadthalle eine magische Zeit beschert. Foto: Brüx

NÜRTINGEN/NECKARTENZLINGEN. Über zwei Jahre keine Konzerte, keine Auftritte, kein Publikum: Eine harte Zeit liegt hinter der Chorwerkstatt aus Neckartenzlingen. Die Durststrecke hat für die Sängerinnen und Sänger nun endlich ein Ende: Am Samstag ließen die Chöre in der Nürtinger Stadthalle K3N ihren Zauber wieder wirken. Sie bereiteten dem Publikum mit ihrem Musical „Hex in the City“ eine wahrhaft magische Zeit.