Chorleiter verabschiedet

22.08.2019

Liederkranz dankte Eberhard Höngen im Rahmen einer kleinen Feier

NT-OBERENSINGEN (pm). Der Liederkranz Oberensingen hat kürzlich im Rahmen einer kleinen Feier im Kreise der Sängerinnen und Sänger ihren langjährigen Chorleiter Eberhard Höngen verabschiedet. Hierbei wurden seine Verdienste und erfolgreiche Arbeit für den Verein während seiner 19-jährigen Chorleitertätigkeit vom derzeitigen Vereinsvorstand Rainer Köhnlein sowie vom damaligen Vorstand Gerhard Zeeb ausführlich dargestellt und gewürdigt. Insbesondere verbunden mit dem Dank für seinen seinerzeit spontanen Einstieg als neuer Chorleiter des Vereins unmittelbar vor dem 125-jährigen Vereinsjubiläum im Jahr 2000.

Zur Erinnerung erhielt er vom Verein unter anderem eine hierfür extra erstellte und umfangreich bebilderte Dokumentation über den Zeitraum seiner erfolgreichen Chorleitertätigkeit beim Liederkranz. Seinem Wunsche entsprechend schloss seine langjährige Chorleitertätigkeit mit dem in der ersten Augustwoche stattgefundenen fünftägigen Besuch des Liederkranzes bei seinem Partnerchor „Cor Meibion“ in Nürtingens Partnerstadt Pontypridd in Wales und dem dort gegebenen Gastkonzert.

Mit Beginn der Probentätigkeit nach der Sommerpause Anfang September wird als neuer Chorleiter Thimo Härter die musikalische Leitung des Vereins übernehmen, der auch bereits beim Besuch in Wales das Gastkonzert des Chors am Klavier begleitet hat.