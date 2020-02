Chef der Nürtinger Brennbar in der Kritik

28.02.2020 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Noch vor der offiziellen Wiedereröffnung der „Brennbar“ wird im Internet zum Boykott aufgerufen

Am Samstag öffnet die „Brennbar“ wieder ihre Türen, doch einer der neuen Betreiber steht schwer in der Kritik. Grund sind zahlreiche Beiträge auf seiner Facebook-Seite, die sich gegen Flüchtlinge und Migration richten. Oberbürgermeister Johannes Fridrich hat seine Teilnahme an der Eröffnungsfeier bereits abgesagt.

Das neue Logo der „Brennbar“ hängt bereits über dem Eingang. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Die Erleichterung war bei vielen Nürtingern groß, als neue Betreiber für die „Brennbar“ in der Heiligkreuzstraße gefunden waren. Peter Burger und Bernd Schmidt übernehmen das Traditionslokal. Doch auf Letzteren prasselt nun viel Kritik ein.

Grund dafür sind einige Beiträge auf seiner Facebook-Seite. So ist auf einem Bild zum Beispiel eine Hand zu sehen, die ein Smartphone am Strand hochhält. Darüber steht „Bei Anruf Abholung im Mittelmeer“. Viele solcher Beiträge entstammen Seiten, die mit rechter Propaganda Stimmung gegen Ausländer und Zuwanderung machen – darunter auch Beiträge der AfD.