CDU zu Gast im Europa-Parlament

22.06.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Der CDU-Stadtverband Nürtingen hat vor einigen Tagen das Europäische Parlament in Straßburg besucht. Bei sonnigem Wetter wurde die 52-köpfige Gruppe durch die Gänge des weitverzweigten, vor rund 25 Jahren fertiggestellten Gebäudes geführt. Im Plenarsaal konnten die Abgeordneten bei der Arbeit beobachtet werden. Parlamentspräsident war beim Besuch der Stuttgarter Europaabgeordnete Rainer Wieland (CDU), der im Anschluss für eine Stunde zu einem Gespräch zur Verfügung stand. Wieland gehört dem Europaparlament seit 1997 an und ist als Vizepräsident für die Gebäudepolitik zuständig. Das weitverzweigte EU-Parlament hat in Brüssel und Straßburg Gebäude sowie in allen Hauptstädten Zweigbüros.

Die Besuchergruppe der CDU Nürtingen mit dem Europaabgeordneten Rainer Wieland (vorne, links) und dem Reiseleiter Thaddäus Kunzmann daneben. Foto: pm

Die CDU Nürtingen will, nachdem es doch eine sehr lange Warteliste gegeben hat, den Besuch im kommenden Jahr wiederholen. pm