CDU stellt Wahlprogramm vor

22.05.2019

Gemeinderats- und Kreistagswahl stehen unter dem Motto „Nürtingen kann mehr“

NÜRTINGEN (pm). Unter dem Credo „Nürtingen kann mehr“ haben die Kandidaten der CDU ihr Wahlprogramm zur Gemeinderatswahl entwickelt. Zentrale Anliegen der CDU sind der Ausbau der Kinderbetreuung, der Abbau des Sanierungsstaus in Schulen sowie bei anderen Gebäuden sowie die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum für alle Einkommensklassen.

Außerdem sind die Attraktivierung der Innenstadt und die Anbindung Nürtingens an das S-Bahn-Netz zentrale Punkte im Wahlprogramm. Eine S-Bahn-Verlängerung von Wendlingen nach Nürtingen sei im Moment so realisierbar wie noch nie zuvor. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung und den andern Fraktionen müsse man aktiv an einem S-Bahn-Anschluss für Nürtingen arbeiten.