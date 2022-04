Schwerpunkte

CDU fordert mehr Sirenen

25.04.2022 05:30

Gemeinderatsfraktion stellt einen Antrag zum Zivilschutz.

NÜRTINGEN. Bereits im Herbst des vergangenen Jahres beantragte die CDU-Gemeinderatsfraktion unter dem Eindruck der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal den Aufbau eines neuen Sirenensystems in Nürtingen sowie die Entwicklung einer App, die dann auch als Warn-App genutzt werden kann. Während die Verwaltung die Entwicklung einer App kritisch gesehen hat, wurden in den Haushaltsplan des laufenden Jahres 300 000 Euro für den Kauf von Sirenen aufgenommen. Bisher gibt es lediglich eine Sirene in Hardt.

Der Krieg in der Ukraine stellt auch den hiesigen Zivilschutz vor neue Herausforderungen. In einem Schreiben an Oberbürgermeister Johannes Fridrich betonen der Fraktionsvorsitzende Thaddäus Kunzmann und der Stadtverbandsvorsitzende Matthias Hiller vor allem die Gefahr durch Cyber-Angriffe auf die kritische Infrastruktur wie Strom, Wasser, Gas, Kommunikation, Verkehrssysteme oder Krankenhäuser sowie auf die IT.

Aus diesem Grunde fragt die Nürtinger CDU nun an, wie lange die Stromversorgung von Infrastruktureinrichtungen wie Kläranlage, Stadtwerke, Rathaus oder Verkehrsrechner bei einem Angriff auf die Netzverteilung gesichert ist und welche Maßnahmen ergriffen werden, um diese Versorgung für einen längeren Zeitraum sicherzustellen und wie dabei priorisiert wird.