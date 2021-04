Schwerpunkte

Corona-Abstrichzentrum ab Dienstag in Wernau

15.04.2021 05:30

Das Corona-Abstrichzentrum (CAZ) in Nürtingen-Oberensingen wechselt den Standort und zieht auf den alten Festplatz nach Wernau um. Der letzte Betriebstag in Nürtingen ist am heutigen Donnerstag, 15. April. Von Freitag, 16., bis einschließlich Montag, 19. April, ist nur das CAZ an der Messe Stuttgart in Betrieb. Die Öffnungszeiten im CAZ auf der Messe sind am Freitag, 16. April, von 8 bis 17 Uhr, Samstag, 17. und Sonntag, 18. April, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Die Anfahrt zu diesem Abstrichzentrum erfolgt über den Parkplatz P30. Das CAZ in Wernau ist von Dienstag, 20. April, an zu den üblichen Öffnungszeiten in Betrieb. Die Anfahrt an die Festplatzerweiterung erfolgt über die B 313, Ausfahrt Wernau, in die Kirchheimer Straße, von dort in die Köngener Straße Richtung Freibad. Die Zufahrt ist ausgeschildert. pm