Caspar folgt auf Schnabel

19.11.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Gesamtkirchengemeinderat Nürtingen hat neuen Vorsitzenden gewählt.

Vorsitzender Andreas Caspar Foto: pm

NÜRTINGEN. „Da haben Sie sich ja was Interessantes ausgesucht“, führt Dekanin Dr. Christiane Kohler-Weiß den neuen Vorsitzenden mit Humor ins Amt ein und ergänzt: „Es ist schön, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich in unserer Kirche engagieren.“ Bereits Ende September wurde Andreas Caspar zum Vorsitzenden des Gesamtkirchengemeinderats Nürtingen gewählt. Der 54-Jährige löst damit Christoph Schnabel ab, der aus beruflichen Gründen zurückgetreten ist. Seit 2013 ist Caspar Kirchengemeinderat an der Versöhnungskirche Nürtingen und konnte bereits in der Bezirkssynode und im Kirchenbezirksausschuss des Kirchenbezirks Nürtingen Erfahrung mit kirchlichen Themen und Strukturen sammeln.