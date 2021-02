Schwerpunkte

Carl-Benz-Straße ab 26. Februar wieder offen

20.02.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Gestern sah es so aus, als ob die Bauarbeiten in der Carl-Benz-Straße in Nürtingen zum Wochenende fertig werden. Doch auf Nachfrage bei der Pressestelle der Stadt Nürtingen wurde mitgeteilt, dass die Asphaltarbeiten zwar weitgehend beendet sind, aber noch Restarbeiten folgen und die ziehen sich bis Mitte nächster Woche hin. Ab Freitag, 26. Februar, ist die Carl-Benz-Straße ab der Neuffener Straße wieder in beide Richtungen befahrbar. ali/Foto: Just