Busunternehmen sind durch die Corona-Pandemie in der Krise

07.11.2020 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Die Busunternehmen haben mit den Beschränkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Bei einigen Firmen könnte die Existenz auf dem Spiel stehen.

Die Corona-Pandemie hat die Reisebranche schwer getroffen. Während der europaweiten Reisebeschränkungen im Frühjahr kam der Tourismus komplett zum Erliegen. Auch die Busunternehmen hat das getroffen. Doch nicht nur die stornierten Reisen beuteln die Unternehmen: Weder touristische Angebote sind nachgefragt noch gibt es Bedarf an Mietbussen.

Die neue Bushalle von Reiner Schäfer ist noch im Bau.

Die Corona-Krise hat viele Branchen schwer getroffen. Egal ob Gastronomen, Reiseanbieter oder andere Freizeit-Dienstleister – Angebote, die Menschen eigentlich zur Erholung wahrnehmen, hat es überall am schlimmsten erwischt. Erst durfte monatelang niemand verreise, danach wollte kaum jemand verreisen. Das merken auch die Busunternehmer in der Region. Bei vielen stehen seit Monaten die Räder still. Die Reisezurückhaltung trifft insbesondere die Unternehmen, die ausschließlich Busreisen und Mietbusse anbieten. Dazu gehört auch das Nürtinger Unternehmen Schäfer. Geschäftsführer Reiner Schäfer hat in Oberensingen drei Reisebusse und einen VIP-Shuttlebus stehen. Doch bis auf die Einsätze in der Schülerbeförderung und vereinzelte Buchungen herrsche seit März Flaute. „Von heute auf morgen waren wir bei null“, sagt Schäfer. Und das bis Mitte Juni, als nach und nach das Reisen wieder möglich wurde. Und obwohl er, wie alle anderen Busunternehmen Hygienekonzepte und Maskenpflicht umgesetzt hätten, seien die Buchungen ausgeblieben. „Wir hatten seit Juni weniger als zehn Buchungen“, sagt Schäfer.