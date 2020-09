Schwerpunkte

Buslinie 196 erweitert Fahrplan

08.09.2020 05:30

Zwischen Nürtingen und Wendlingen fahren ab Montag mehr Busse

NÜRTINGEN (nt). Mit Beginn des neuen Schuljahres am Montag, 14. September, wird der Fahrplan der Linie 196, die zwischen Nürtingen und Wendlingen verkehrt, erweitert. Von Montag bis Freitag verkehrt der Bus jetzt bis in den frühen Abend. Am Nürtinger ZOB fährt der letzte Bus um 19.01 Uhr ab und kommt zuletzt um 20 Uhr an.

Samstags kann die Buslinie nun im Stundentakt bis in die Nachmittagsstunden genutzt werden. Nach Ende des Busverkehrs kommt das Ruftaxi zum Einsatz, dessen Betrieb ebenfalls ausgeweitet wird. Dieses verkehrt künftig nicht nur ab Nürtingen, sondern auch ab Wendlingen und bedient alle Haltestellen der Buslinie. Eine vorherige Anmeldung mindestens 30 Minuten vor der Abfahrtszeit ist notwendig unter Telefon (0 70 24) 50 15 01. Hierfür gilt der VVS-Tarif. Die Stundentakte der Buslinie werden durch einzelne Ergänzungsfahrten zwischen den Wendlinger Schulen und Oberboihingen ergänzt. In Oberboihingen werden außerdem neue Haltestellen angefahren: Neben der bereits bestehenden Haltestelle Tachenhäuser Straße kommen die Haltestellen Warnenberg und Haugennest hinzu. Details zu den Verbindungen und dem Fahrplan sind über vvs.de abrufbar.