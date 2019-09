Bunte Insektenhotels für Nürtingen

Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich (Mitte) und Volkmar Klaußer von den Stadtwerken Nürtingen nahmen dieser Tage zahlreiche Insektenhotels mit bunten Holzbienen in Empfang. Diese wurden von Kindern aus dem Kindergarten Achalmstraße in Nürtingen liebevoll gestaltet. Die Stadtwerke haben zur Förderung des Bienenstroms die Bienen- und Insektenhotels organisiert. Diese werden im nächsten Jahr im gesamten Stadtgebiet aufgestellt, unter anderem im Roßdorf, auf den blühenden Beeten an den innerörtlichen Durchgangsstraßen sowie auf den städtischen Streuobstwiesen. nt