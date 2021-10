Schwerpunkte

Bundesverdienstkreuz für Gerhard Moritz vom DRK in Nürtingen

01.10.2021 05:30, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Gerhard Moritz erhält das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik für sein herausragendes ehrenamtliches Engagement. Die Ehrung erfolgte im Kreise der Rotkreuz-Familie. Moritz wurde als Mensch gewürdigt, der sich auf vielen Felder für andere einsetzt.

Hohe Auszeichnung: Gerhard Moritz (rechts) mit Staatssekretär Wilhelm Klenk. Foto: Mohn

NÜRTINGEN. Den Namen Gerhard Moritz verbinden die Menschen in Nürtingen und Umgebung wie kaum einen anderen mit dem DRK. Mehr als sein halbes Leben stellte er seine Kraft in den Dienst an der Gemeinschaft. Am Mittwoch zeichnete Staatssekretär Wilfried Klenk den langjährigen Schatzmeister des DRK-Kreisverbandes Nürtingen-Kirchheim für seinen unermüdlichen Einsatz mit dem Verdienstkreuz der Bundesrepublik am Bande aus. Bei der Feierstunde in der Nürtinger Kreuzkirche mit dabei nicht nur Kinder und Enkelkinder, sondern auch Moritz’ zweite Familie vom Roten Kreuz.