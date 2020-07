Schwerpunkte

Bundestagwahl: Droht ein aufgeblähtes Parlament?

03.07.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Bisher ist keine Einigung für eine dringend notwendige Wahlrechtsreform in Sicht

Parteien wollen immer so viele Abgeordnete wie möglich in den Bundestag entsenden. Das führt mittlerweile zu einem Parlament mit 709 Abgeordneten. Nach der Wahl 2021 könnten es sogar über 800 werden. Um die Arbeitsfähigkeit des Parlaments zu erhalten, müssen die Parteien nun schnellstmöglich handeln. Die Frage ist: Wie?

Das deutsche Parlament ist schon größer als es sein sollte. Einigen sich die Parteien nicht auf eine Wahlrechtsreform, könnte es zum größten der Welt mutieren. Foto: Bundestag

Kurz vor der Sommerpause kommt noch einmal Schwung in die Debatte um die Wahlrechtsreform. Die wurde vom Bundesverfassungsgericht schon im Jahr 2012 angemahnt. Doch bisher konnten sich die Parteien nicht auf ein Modell einigen. Nun droht jedoch nach der nächsten Bundestagswahl im Herbst 2021 ein völlig aufgeblähtes Parlament. Der Bundestag wäre eines der größten Parlamente der Welt. Die Befürchtung besteht, dass die parlamentarische Demokratie so ihre Legitimation verlieren könnte. Sollte eine Reform bereits für die kommende Bundestagswahl greifen, ist Eile geboten, denn ein Jahr vor der Wahl darf das Wahlrecht nicht mehr angetastet werden. Was meinen die Abgeordneten der Wahlkreise Nürtingen und Esslingen?