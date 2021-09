Schwerpunkte

Bundestagswahl: Vorbereitung in Nürtingen läuft auf Hochtouren

04.09.2021 05:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

In Nürtingen stehen bei der Wahl am 26. September deutlich weniger Wahllokale zur Verfügung als früher. Ausgeklügelte Hygienekonzepte sorgen für Sicherheit. Schon jetzt sind bei der Stadt mehr als 7000 Anträge auf Briefwahl eingegangen.

Noch haben nicht alle ihre Unterlagen für die kommende Bundestagswahl erhalten. Foto: Adobe Stock/Angela Rohde

NÜRTINGEN. Die Wahlvorbereitungen für die Bundestagswahl am 26. September laufen auf Hochtouren – auch in Nürtingen. In den letzten Tagen wurden alle Benachrichtigungen an die über 27 500 Wahlberechtigten der Hölderlinstadt versandt. „Ein großer Teil hat die Leute schon erreicht“, sagt Clint Metzger, Pressesprecher der Stadt. Die Mitarbeiter der Verwaltung arbeiten derzeit unter Hochdruck daran.“