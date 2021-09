Schwerpunkte

Bundestagswahl in Nürtingen: Verzögerte Briefwahlunterlagen häufen sich

15.09.2021 05:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Knapp 9000 Anträge auf Briefwahl sind bei der Stadt Nürtingen bisher eingegangen. Gleichzeitig häufen sich die Fälle, bei denen die Unterlagen mit großer Verspätung oder gar nicht zugestellt wurden. Die Stadt versichert, dass jeder seine Stimme abgeben können wird.

Über 9000 Nürtinger wollen bei der kommenden Bundestagswahl ihre Stimme per Brief abgeben. Foto: Adobe Stock/Ingo Bartussek

NÜRTINGEN. Die Bundestagswahl naht, doch nicht jeder kann oder will seine Stimme im für ihn vorgesehenen Wahlbüro abgeben. Sei es wegen Abwesenheit oder aus Bequemlichkeit – immer mehr Leute greifen auf die Briefwahl zurück. Für die kommende Wahl wird auch in Nürtingen ein neuer Rekord erwartet. Knapp 9000 Anträge auf Briefwahl sind bereits eingegangen. Bei der Bundestagswahl 2017 gaben insgesamt 6100 Personen ihre Stimme per Brief ab. Nürtingen hat rund 27 500 Wahlberechtigte. Doch was tun, wenn die Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig eintreffen?