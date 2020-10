Schwerpunkte

Bürgerstiftung pflanzt Baum am Schillerplatz

13.10.2020 05:30

Am Montag wurde auf dem neu gestalteten Schillerplatz ein Baum von der Bürgerstiftung Nürtingen gepflanzt. Die Bürgerstiftung, die das Ziel verfolgt, sichtbare Akzente für das Miteinander in Nürtingen und Umgebung zu setzen, hat ein neues Projekt abgeschlossen. Mitten in der Innenstadt, vor der Volksbank, macht ab jetzt ein weiterer Baum die Stadt Nürtingen etwas grüner. Der Baum, eine Gleditschie, soll zeigen, dass die Bürgerstiftung der Stadt Nürtingen in puncto Umwelt und Klimaschutz gerne unter die Arme greife. Trotz Corona sei es wichtig, den Klima- und Umweltschutz nicht aus den Augen zu verlieren. Die Bürgerinitiative dankte der Firma Schwenk, durch die es möglich wurde, dieses Projekt umzusetzen. Auf dem Bild zu sehen der Vorsitzende des Stiftungskuratoriums Joerg Hauber, die Vorstandsmitglieder Markus Krichenbauer und Annette Bürkner sowie Kuratoriumsmitglied Christian Fritsche. tst