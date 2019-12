Bürgerinitiative Nürtingen am Neckar regt Denkpause an

07.12.2019 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Bürgerinitiative lädt am 11. Dezember in die Kreuzkirche ein

Braucht der Nürtinger Gemeinderat, bevor er den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „ Am Wasen“ fasst, noch eine Denkpause? Ja, sagen Fritz Eisele und Dieter Braunmüller von der Bürgerinitiative „Nürtingen am Neckar“. Um ihre Argumente gegen die Baupläne aufzuzeigen, laden sie am Mittwoch zum Infoabend in die Kreuzkirche ein.

NÜRTINGEN. Am 17. Dezember, in der letzten Sitzung vor Weihnachten, entscheidet der Gemeinderat über den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplanverfahren „Am Wasen“. Die erste Hürde hat das Planwerk Ende November im Bauausschuss genommen. Verwunderung herrscht über den Zeitpunkt des Protests. Warum erhebt die Bürgerinitiative gegen die Pläne für das alte Psychiatriegelände erst jetzt ihre Stimme und nicht schon zu Beginn des Verfahrens?