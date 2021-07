Schwerpunkte

Bürgerbeteiligung für Freifläche beim geplanten Hotel am Neckar in Nürtingen

14.07.2021 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Für die Gestaltung der künftigen Freifläche beim geplanten Hotel am Neckar in Nürtingen gab es am Montagabend eine Planwerkstatt. Die Bürger dürfen mitentscheiden, wie die Fläche später aussehen soll.

Bernd Schwartz führte die Teilnehmer über die geplante Freifläche.

NÜRTINGEN. Am Neckar tut sich was: Am Montagabend hatte die Stadtverwaltung zur Bürgerbeteiligung geladen. Im Hölderlingarten der Melchior-Villa veranstaltete das Amt für Liegenschaften, Wirtschaftsförderung und Bürgerbeteiligung eine sogenannte Planwerkstatt. Unter freiem Himmel im historischen Ambiente sollten interessierte Bürgerinnen und Bürger über die Gestaltung der Außenanlagen zwischen dem geplanten „Naturhotel“ und dem Fluss diskutieren und Lösungsvorschläge erarbeiten. Wie soll der Radweg künftig verlaufen? Wie lassen sich die Freiflächen gestalten? Statt alternativlosen Standpunkten à la „Ohne Hotel kein Biergarten“ sollte ein gemeinsamer Lösungsweg herauskommen.