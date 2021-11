Schwerpunkte

Bürger im Nürtinger Stadtteil Reudern wünschen sich Ortsumgehung oder Tunnel

20.11.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Der Verkehr ist im Nürtinger Stadtteil Reudern nicht nur wegen der vielbefahrenen Ortsdurchfahrt ein großes Thema. Von Bürgern werden Ampelschaltungen, fehlende Stellplätze und verschmutzte Radwege kritisiert.

Die Anwohner der Ortsdurchfahrt in Reudern leiden unter dem Durchgangsverkehr. In der Hauptverkehrszeit ist es für Fußgänger schwierig, die Straße zu überqueren. Foto: Holzwarth

NT-REUDERN. In einem Stadtteil wie Reudern, der 24 Stunden am Tag mit dem Durchgangsverkehr auf der Bundesstraße 297 belastet ist, spielt der Verkehr auch in Diskussionen der Bürger eine große Rolle. Bei einer nicht repräsentativen kleinen Telefon-Umfrage unserer Zeitung wurde mehrfach der Wunsch nach einer Ortsumgehung oder einem Tunnel geäußert. Beides kostspielige Objekte – aber absolut nachvollziehbar, dass eine Entlastung auf der Wunschliste der Bürger ganz oben steht. Betroffen von Lärm und Abgasen sind insbesondere die direkten Anwohner der Bundesstraße. Unter der Verkehrslast leiden indes alle Reuderner, die in den Hauptverkehrszeiten in die B 297 einbiegen wollen und lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Auch für Fußgänger ist es sehr oft schwierig, die Hauptstraße zu überqueren.