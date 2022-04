Schwerpunkte

Bücherzelle zieht um

21.04.2022

NÜRTINGEN. Die Mitglieder der Bürgerstiftung Nürtingen und Umgebung bauten 2015 mit Unterstützung von Schülern der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule eine ehemalige Telefonzelle in eine Bücherzelle um und stellten sie in der Kirchstraße auf Höhe des ehemaligen Kaufhauses NC auf. Dort kann jeder seine ausgelesenen Bücher anderen kostenlos zur Verfügung stellen oder sich selbst neues Lesefutter holen. Die Bücherzelle wurde sehr gut angenommen. Damit das Angebot attraktiv bleibt, werden die Bücher von Mitarbeitern der Volksbank mit Unterstützung von ehrenamtlicher Seite regelmäßig aussortiert. Aufgrund der laufenden Umbauarbeiten am ehemaligen NC-Gebäude wechselt die Bücherzelle nun vorläufig ihren Standort. Künftig wird sie am unteren Ende des Obertors zu finden sein, wo auch bereits die vor zwei Jahren von der Bürgerstiftung initiierten Sitzwürfel stehen. pm