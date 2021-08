Schwerpunkte

Büchereien in Nürtingen und Wendlingen: Zugang nur noch getestet, geimpft oder genesen

20.08.2021 05:30, Von Moritz Wagner — E-Mail verschicken

Auch in den Stadtbüchereien in Nürtingen und Wendlingen gilt seit Montag die neue Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg. Die Besucher müssen ab sofort inzidenzunabhängig eine der 3G-Regeln erfüllen – also getestet, geimpft oder genesen sein.

Auch in Bibliotheken (hier die Stadtbücherei Nürtingen) müssen seit Montag wieder die 3G-Nachweise kontrolliert werden. Foto: Ralf Just

NÜRTINGEN. Die neuen Coronaregeln des Landes Baden-Württemberg für den Aufenthalt in geschlossenen Räumen haben viele Institutionen und Betriebe kalt erwischt. Auch die Stadtbibliotheken in Nürtingen und Wendlingen müssen sich nun daran halten. Seit Montag dürfen öffentliche Gebäude nur noch betreten und benutzt werden, wenn die Besucher geimpft, genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet sind. Ausgenommen hiervon sind Schüler. Neu an den Regeln ist, dass sie nun vollkommen losgelöst von Inzidenzen sind, um sich an die Zeit von hohen Impfquoten anzupassen.