Leichtathletik: Der Nürtinger bleibt bei den widrigen Bedingungen in Riederich aber zwei Zehntel über seinem M15-KreisrekordDie Regensprints im Alfred-Barner-Stadion am Sonntagmorgen beim Riedericher Feriensportfest waren nur was für Hartgesottene. Man musste schon großzügig gestimmt sein, um das…

Mehr