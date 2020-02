Blumenschmuckwettbewerb des OGV

Ende Januar fand der Jahresauftakt mit Blumenschmuck des OGV Raidwangen in der Egerthalle statt. In diesem Jahr griff der OGV Raidwangen eine alte Tradition wieder auf – den Blumenschmuckwettbewerb –, weshalb die Veranstaltung anders als der sonst übliche Jahresauftakt gestaltet wurde. Die Beiräte des Vereins haben über das Jahr 2019 hinweg mehrmals Raidwangens Blumenschmuck in Augenschein genommen, der dazu beiträgt, den Ort noch farbenfroher und lebendiger zu gestalten. Bewertet wurde in den Rundgängen die Blumenpracht an Fenstern, Balkonen, Dachterrassen, Hauseingängen und in Vorgärten. Raidwangens Hobbygärtner konnten dabei unter anderem durch Farbharmonie der bepflanzten Anlagen, üppiges Blühen des Pflanzenarrangements sowie Pflegezustand und Gesamteindruck der Blumenpracht punkten. An diesem Abend wurden außerdem langjährige Vereinsmitglieder geehrt (Foto). Für Unterhaltung sorgte ein Auftritt des Chors Da Capo, ein Sketch des Vorstands sowie Musik von Uwe Morawetz. coh