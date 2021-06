Schwerpunkte

Blitz zerstört Baum und Elektrogeräte in Neckarhausen

22.06.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

In Neckarhausen hat am Sonntagabend ein „wilder Hausrüttler“ seine starke Wirkung gezeigt

Ein lauter Donnerknall hat am Sonntagabend um 20.34 Uhr viele Menschen in Nürtingen und Umgebung aufgeschreckt. Zeitgleich hat ein Erdblitz in Neckarhausen einen alten Birnbaum in viele Stücke gerissen und auch in einigen Häusern im Bereich der Straße In den Rehwiesen Schäden an elektrischen Geräten verursacht.

Vom Blitz getroffen: Einen Birnbaum hat ein Erdblitz am Sonntag in Neckarhausen zerschmettert. Ein paar Holzteile flogen 60 Meter weit. pm

NT-NECKARHAUSEN. Nur 50 Meter von ihrer Terrasse entfernt sei der Blitz in den alten, fast 20 Meter hohen und mehr als einen Meter dicken Birnbaum eingeschlagen, erzählt Inge Knecht. So einen lauten Donnerschlag habe sie in ihrem ganzen Leben noch nie gehört. 20 Einzelteile des Baumes seien danach bis zu 60 Meter weit durch die Luft geflogen. „Den großen, alten Baum hat es richtig zerfetzt.“ Nun ist der Baumstamm komplett gespalten und ein Teil liegt flach in den Streuobstwiesen.