Blick in die Nürtinger Kraftzentrale

09.09.2019, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Zum „Tag des offenen Denkmals“ gab es einen seltenen Blick hinter die Kulissen des historischen Wasserkraftwerks

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag konnte man in Nürtingen einen Blick in das Wasserkraftwerk am Neckar werfen. Seit 92 Jahren erzeugt die Anlage Strom für die Hölderlinstadt – zum Teil noch mit Originaltechnik aus dem Jahr 1927. Zum Denkmal-Aktionstag öffneten außerdem zahlreiche andere historische Gebäude in der Stadt ihre Pforten für Besucher.

Wilfried Stelzmann (Bildmitte) erläuterte den Betrieb des Wasserkraftwerks Fotos: Sandrock

NÜRTINGEN. An Historischem hat die Stadt einiges zu bieten. Umso spannender ist es, wenn am Tag des offenen Denkmals geschichtsträchtige Gebäude und Einrichtungen der Stadt nicht nur von außen angeschaut werden können, sondern fachkundige Experten auch einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen.