Schwerpunkte

Blende 2020: Endspurt für die Elemente

29.09.2020 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Blende 2020: Am 15. Oktober ist Einsendeschluss für unseren großen Zeitungsleser-Fotowettbewerb

Die „Elemente“ ins rechte Licht zu rücken ist Aufgabe der diesjährigen Zeitungsleser-Fotowettbewerbs „Blende“. Noch sind knapp zwei Wochen Zeit, um die eigenen Fotos für den lokalen Vorentscheid einzureichen.

Zusammenspiel von Luft und Wasser Archivfoto: Holzwarth

Die Elemente stehen in diesem Jahr im Fokus des großen Fotowettbewerbs, den unsere Zeitung zusammen mit Prophoto veranstaltet. Noch bis zum 15. Oktober können Hobbyfotografen aus der Region ihre Bilder bei uns einreichen. Es geht darum, die Elemente fotografisch in Szene zu setzen. Egal ob Feuer, Wasser, Erde oder Luft – die Elemente beeindrucken die Menschen schon seit jeher. Tosende Wasserfälle oder Fluten, prasselnde Feuer oder furchteinflößende Brände. Der Luftzug, der das Windspiel zum Klingen bringt oder der Sturm, der die See peitscht und Bäume umwirft. Erde mit ihren fruchtbaren und satten Böden oder trockene und schroffe Landschaften. Die Motive der „Elemente“ sind ebenso vielfältig wie ihre Ausprägung in unserer Umwelt.