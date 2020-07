Schwerpunkte

Bleibt es in der Neuffener Straße in Nürtingen beim Radstreifen?

Von Anneliese Lieb

Die endgültige Entscheidung trifft der Gemeinderat in der letzten Sitzung vor den Sommerferien

Radstreifen, Radschutzstreifen oder gar keine Markierung? Was die Stadtverwaltung dem Bau-, Planungs- und Umweltausschuss in der letzten Sitzung präsentierte, war für die Kommunalpolitiker wenig überzeugend. Ein halbes Jahr lang war über die Verkehrsführung für Radler in der Neuffener Straße diskutiert worden und jetzt soll es beim Status quo bleiben?

NÜRTINGEN. Seit Sommer letzten Jahres steht fest, dass die Stadtwerke in der Neuffener Straße neue Leitungen verlegen und die Stadt dann im Zuge dieser Baumaßnahme den Deckbelag saniert. Was lag also näher, als sich in diesem Zusammenhang auch Gedanken über die Verkehrsführung für Radfahrer zu machen. Alle möglichen Experten wurden einbezogen: Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, die Rad-AG der Stadt Nürtingen, das Landratsamt, das Regierungspräsidium und sogar das Verkehrsministerium. Eine für alle überzeugende Lösung indes wurde bisher nicht gefunden.

„Für eine Verbesserung des Radnetzes in diesem Abschnitt der Neuffener Straße sind sehr viele Verbesserungsvorschläge zu untersuchen und zu bewerten“, sagte Peter Scharf vom Stadtbauamt in der letzten Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses. Die Frage sei, Radschutzstreifen, Radstreifen oder gar keine Markierung.