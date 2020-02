Blech mit Leidenschaft für den guten Zweck

10.02.2020 05:30, Von Daniel Jüptner — E-Mail verschicken

Das Blechbläserensemble „Blech & Mehr“ spielte in der Nürtinger Vesperkirche – und kam beim Publikum sehr gut an

Reiner Sternberg am Schlagzeug setzte beim Auftritt von „Blech & Mehr“ einen der Höhepunkte des Abends. Foto: jüp

NÜRTINGEN. Mit einem gar fröhlichen und voluminösen Benefiz-Konzert zu Gunsten der Nürtinger Vesperkirche begeisterte das Bläser-Ensemble sein Publikum am vergangenen Freitag in den Räumen der Lutherkirche. „Blech & Mehr“ nennen sie sich, und sind ein Zusammenschluss von befreundeten Musikern aus umliegenden Kirchengemeinden und Chören. Und die zeigten gleich mit ihrem ersten Stück „Spendor of Brass“, also der Pracht der Blech-Bläser, dass den Gästen ein eher fetziges Konzert bevorstand – sehr zu deren Freude, wie den Jublern zu entnehmen war.