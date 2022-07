Schwerpunkte

Bildung und Freude stehen beim Haus der Familie in Nürtingen im Vordergrund

09.07.2022, Von Anneliese Lieb

Das Nürtinger Haus der Familie legt ein Semester-Programm vor, das sich in Zeiten von Corona noch stärker an den Bedürfnissen von Familien orientiert und in unterschiedlichen Lebenssituationen Hilfestellung gibt und den Austausch fördert.

Die Freude an gemeinsamen Aktivitäten steht auch im aktuellen Semester-Programm des Hauses der Familie im Vordergrund. Foto: hdf

NÜRTINGEN. Wo haben Familien in Folge von Corona den größten Bedarf? Was haben Eltern und Kinder während der Pandemie am meisten vermisst? Was hilft Eltern in schwierigen Lebensphasen? Tina Masarin, seit Jahresanfang Leiterin im Haus der Familie, hat es – ganz in der Tradition ihrer Vorgängerin Gabriele Langfeld – zusammen mit den Kolleginnen Katrin Heidner und Klara Daum geschafft, im neuen Programm jungen Familien sehr gute Angebote zu machen, um die Herausforderungen des Alltags besser zu bewältigen. 45 neue Kurse bereichern die bewährte Angebotsvielfalt. Anmeldungen sind ab Montag möglich.