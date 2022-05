Schwerpunkte

Bierpreise steigen auch in Nürtingen

14.05.2022 05:30, Von Bryan Becker

Die Corona-Pandemie und der anhaltende Krieg in der Ukraine bereiten Bierbrauern zunehmend Sorgen. Als Konsequenz werden sie die gestiegenen Produktionskosten an die Verbraucher weitergeben müssen. Auch in Nürtingen muss man sich auf höhere Bierpreise einstellen.

Auch Bierkonsumenten müssen sich auf höhere Preise einstellen. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen vielen Bierbrauern noch immer zu schaffen. Aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine und den damit verbundenen Preissteigerungen von wichtigen Rohstoffen, wird ihnen die tägliche Arbeit zunehmend erschwert.