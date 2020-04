Bibelsprüche an der Kirchenwand

Die evangelische Kirchengemeinde in Zizishausen geht in der Corona-Zeit neue Wege – und stößt auf positive Resonanz

Des Nachts, wenn es dunkel wird, sieht man derzeit Menschen durch die sonst eher ruhigen Straßen Zizishausens huschen. Ihr Ziel ist die Christuskirche der evangelischen Kirchengemeinde in der Haldenstraße. Auch hier muss der Gottesdienst aufgrund von Corona auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden. Doch die Prädikantin kam auf eine Lösung.

Licht in der Dunkelheit bietet die evangelische Kirchengemeinde Zizishausen. Foto: Jüptner

NÜRTINGEN-ZIZISHAUSEN. Seit Ende März gibt es den Gottesdienst in Zizishausen online als Video anzuschauen – ganz gemütlich vom heimischen Sofa aus. Wem hierfür die Möglichkeit fehlt, der kann ihn auch per Telefon anhören, als sogenannten Podcast. Und mehr noch, erstrahlt an der Außenwand der Christuskirche jeden Abend ab Einbruch der Dunkelheit und bis 22 Uhr ein Bibelvers als Projektion – weithin sichtbar.