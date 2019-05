Die Opernsängerin Maria Amiradis war zu Gast auf der „Eckbank“ im Kroatenhof

Beim „Eckbankgespräch“ in der Wohnanlage am Kroatenhof konnten die Zuhörer in die Welt einer Opernsängerin eintauchen. Die in Nürtingen lebende, griechisch-stämmige Sopranistin…

Weiterlesen