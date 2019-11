Bewährte Saitenmusiker

28.11.2019

Salteris treten bei Einstimmung in den Advent der Böhmerwaldbund-Heimatgruppe auf

Spielt am Samstagabend im Haus der Heimat auf: die Gruppe „Salteris“. Foto: Haensler

NÜRTINGEN (pm). Ein Wiedersehen mit der Gruppe „Salteris“ aus Aulendorf in Oberschwaben wird es an diesem Samstagabend zur Einstimmung in den Advent im Haus der Heimat in Nürtingen geben. Die Musiker treten bei der traditionellen Veranstaltung der Böhmerwaldbund-Heimatgruppe Nürtingen auf. Vor drei Jahren hatten die Salteris ihren ersten Auftritt in Nürtingen. Und weil sie mit ihrer einfühlsamen Musik so begeistern konnten, werden sie erneut in den Advent einstimmen. Die Saitenmusik-Gruppe besteht aus vier Musikern, die in eine Welt voll temperamentvoller Kompositionen, aber auch filigraner träumerischer Arrangements entführt. Salteris versteht sich darauf, mit Instrumenten wie Hackbrett, Flöte, Violine, Zither und Gitarre eine fantasievolle, unbefangene und wohltuende Atmosphäre entstehen zu lassen.