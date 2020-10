Schwerpunkte

Besondere Tischgemeinschaft

12.10.2020 05:30, Von Peter Dietrich

In St. Johannes Evangelist wurde die Erstkommunion unter Coronabedingungen gefeiert

„Jesus, erzähle uns von Gott“: Diese Bitte war das Motto, unter dem die Kinder in St. Johannes Evangelist in Nürtingen auf ihre Erstkommunion vorbereitet wurden. Die Erstkommunionfeier wurde wegen Corona auf fünf verschiedene Messfeiern verteilt. Am Samstag und Sonntag waren die letzten der beteiligten Familien an der Reihe.

Bei der Erstkommunion in St. Johannes Nürtingen stehen die Familien beim Empfang an getrennten Tischen zusammen. pd

NÜRTINGEN. Eine der zehn Familien bei der Erstkommunionfeier am Sonntag war Familie Winkler aus Neckarhausen. Mit dem Erstkommunionkind standen Papa und Mama, der Patenonkel, Opa und Oma sowie die Lebensgefährtin der Oma an einem runden Bistrotisch neben dem Altar. Es gab vier solcher Tische, die Kommunionkinder kamen zum Altar, empfingen auf einem Teller das heilige Brot – das nach katholischer Lehre zuvor vom Priester in Jesus Leib gewandelt wurde – und brachten es an den Tisch. Dort wurde das Brot gebrochen und vollständig aufgegessen. Diese Form der Feier hatte sich die Gemeinde ausgedacht, um den Coronaregeln zu entsprechen. Sie wurde von den Familien als sehr schön empfunden, das weiß Diakon Peter Seidl inzwischen aus vielen Rückmeldungen.