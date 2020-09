Schwerpunkte

Bergung aus 25 Metern Höhe geübt

25.09.2020 05:30, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

30 Baumpfleger aus regionalen Betrieben übten am Galgenberg in Nürtingen die verschiedenen Szenarien für die Rettung am Baum

Während es für die Baumpfleger bei der jährlichen Pflichtveranstaltung am Donnerstagmorgen mit der Auffrischung der Erste-Hilfe-Kenntnisse noch trocken und theoretisch zuging, konnten die 30 Mitarbeiter aus Gartenbaubetrieben am Nachmittag in praktischen Rettungsübungen das sichere und rasche Bergen von Kollegen im Baum üben.

Schwierig wird die Bergung aus dem Baum, wenn der Verletzte bewusstlos ist. Da ist Konzentration gefragt. Fotos: Krytzner

NÜRTINGEN. „Die Rettungsübungen sind von der Berufsgenossenschaft jährlich vorgeschrieben, dazu kommt alle zwei Jahre die Erste-Hilfe-Schulung“, erklärt Jonas Hansche, der den Klettertag organisiert hat. Er ist Baumpfleger und stellvertretender Bereichsleiter beim Gartenbaubetrieb Bühler.