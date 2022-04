Schwerpunkte

Benzin, Essen, Heizung: Hohe Preise bringen auch in Nürtngen Menschen in Existenznöte

09.04.2022 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Steigende Preise für Lebensmittel und Energie bekommen vor allem diejenigen zu spüren, die ohnehin schon wenig haben. Immer mehr nehmen die Dienste der Tafel in Anspruch. Den Läden droht eine Lebensmittelknappheit.

Nicola Scavelli geht im Nürtinger Tafelladen einkaufen (großes Bild). Das Angebot an Lebensmitteln wird kleiner. Auf dem Nürtinger Wochenmarkt gibt es indes reichlich Auswahl (rechts). Auch hier sagen viele Händler steigende Preise voraus. Fotos: Klemke/Holzwarth

NÜRTINGEN. Bereits um kurz vor 12 Uhr stehen rund 20 Menschen vor dem Nürtinger Tafelladen. In dem Geschäft können Menschen mit geringem Einkommen günstig Lebensmittel einkaufen. Die Nachfrage steigt, die Auswahl an Lebensmitteln wird kleiner. Wer früher kommt, hat bessere Chancen, eher in den Laden zu dürfen.