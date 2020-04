Bempflinger Lebensmittel GmbH spendet an Nürtinger Tafelladen

30.04.2020 05:30

„Wir hatten in der aktuellen Produktion eine Überproduktion“, sagt Produktmanagerin Madeline-Marie Bauer, (rechts) von der Firma Bempflinger Lebensmittel GmbH, die sich auf haltbare Lebensmittel wie Teigwaren und Pastasoßen spezialisiert hat. Deshalb war es die Idee der Altdorfer Firma, diese Sachen dem Nürtinger Tafelladen zukommen zu lassen. So brachten Bauer und ihre Kollegin Celina Bauder (zweite von rechts) am Montag einige Kisten Spaghetti und auch Nudelsoßen nach Nürtingen. „Es ist uns ein großes Anliegen, lokale Läden zu unterstützen, so Bauer. Bettina Reeb, Leiterin des Nürtinger Tafelladens (links) freut sich natürlich. Die Tafelläden sind immer auf Spenden angewiesen. „Obst und Gemüse bekommen wir auch von anderen Läden, aber gerade haltbare Nahrungsmittel sind im Moment schwer zu bekommen, deshalb sind die Nudeln der Altdorfer Firma sehr willkommen“, so Reeb. jh