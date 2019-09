Beliebtes Bad am Fuße des Galgenbergs

24.09.2019, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Das Nürtinger Freibad verzeichnet trotz Behinderungen durch die Sanierung der Bundesstraße noch eine gute Saison

Die Marke des letzten Jahres erreichten die Nürtinger Stadtwerke als Betreiber des Freibads nicht, doch Geschäftsführer Volkmar Klaußer ist dennoch zufrieden: „Mit 132 207 Gästen haben wir immer noch ein sehr gutes Ergebnis erzielt.“ Dazu haben auch die letzten heißen Tage beigetragen, die das Bad über das Ferienende hinaus geöffnet blieb.

An vielen heißen Sommertagen war das Nürtinger Freibad auch diese Saison wieder ein Besuchermagnet. Archivfoto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Als guter Kaufmann führt Klaußer akribisch Buch und hat zur diesjährigen Freibadsaison, die am Montag, 16. September endete, einige Zahlen parat. So kam die Gesamtzahl an Gästen an 127 Öffnungstagen zusammen, begonnen hatte die Saison am 13. Mai. Das bedeutet einen Tagesdurchschnitt von 1041 Besuchern. Der Rekordtag war der 30. Juni mit 7804 Badelustigen. Diese Zahl wurde im vergangenen Jahr nicht erreicht, da lag der Höchstwert bei 5079 Gästen, gezählt am 5. August.