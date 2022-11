Schwerpunkte

Beleuchtung zu Weihnachten wird reduziert

20.11.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Die zwölf Christbäume sind nicht betroffen. Das sind die Gründe.

Der diesjährige Nürtinger Weihnachtsbaum kommt aus Tischardt. Er bekommt eine energieeffiziente LED-Lichterkette. Foto: Klemke

NÜRTINGEN. Was wäre die vorweihnachtliche Zeit ohne entsprechende Beleuchtung? Sie zaubert eine festliche Stimmung in den abendlichen Stunden und macht den Bummel über einen Weihnachtsmarkt erst so richtig schön. Die Stadt Nürtingen wird auch in diesem Winter leuchten – jedoch nicht im selben Umfang wie die Jahre zuvor.