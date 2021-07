Schwerpunkte

Kommentar

Kommentar: Bekenntnis notwendig

08.07.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Ein Kommentar zum Artikel: "Tauziehen um Personal für Integrationsbüro und Bürgertreff in Nürtingen"

Während der hohen Zahlen an Flüchtlingen, die auch Nürtingen zugewiesen wurden, war die Arbeit des Integrationsbüros Gold wert und wurde durch Fördermittel, die aus verschiedenen Töpfen kamen, erleichtert. Der Druck ist nun nicht mehr so hoch, doch sollte die Integrationsarbeit, die jahrzehntelang bundesweit vernachlässigt wurde, der Stadt und ihrer Zivilgesellschaft weiter wichtig bleiben. Den Verzicht oder die Umschichtung einiger Angebote kann man verkraften, zumal auch Freie Träger wie Wohlfahrtsverbände und andere in die Bresche gesprungen sind. Wenn man es aber ernst meint mit dem fachlich sehr gut ausgearbeiteten und umfangreichen Integrationskonzept der Stadt, dann braucht es immer noch Personal, damit dieses Konzept nicht für die Schublade geschrieben ist.

Ein Kommentar von Uwe Gottwald

Den Bürgertreff wieder zu stärken, macht auch aus inhaltlichen Überschneidungen Sinn, aber nicht nur. Die preisgekrönte und breit akzeptierte Einrichtung hat generationenübergreifend vieles angestoßen und umgesetzt, was bürgerschaftliches Engagement, Bildungsarbeit und auch die Beförderung von Beteiligung und damit die Stärkung demokratischer Prozesse anbelangt. Doch auch diese Arbeit braucht fachliche Begleitung, die einst eineinhalb Stellen haben sich auf leisen Sohlen verflüchtigt. Eine weitere halbe Stelle scheint fast zu wenig. Beide Institutionen warten jetzt auf ein klares Bekenntnis.