Schwerpunkte

Beim Klima Vorbildfunktion übernehmen

12.06.2020 05:30, Von Johannes M. Fischer — E-Mail verschicken

Ehrenamtspreis Starke Helfer: Landrat Eininger und KSK-Chef Wittmacher betonen Bedeutung von Nachhaltigkeit und Klimaschutz

In Kooperation mit der Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen schreiben die Nürtinger Zeitung und die Wendlinger Zeitung auch in diesem Jahr wieder den Ehrenamtspreis „Starke Helfer“ aus. Das Motto: „Einfach. Jetzt. Machen!“. Der Preis würdigt Einzelpersonen und Gruppen, die einen besonderen Beitrag leisten, um Ressourcen zu schonen und unsere Welt in ihrer Vielfalt zu erhalten.

Landrat Heinz Eininger

Burkhard Wittmacher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Esslingen, und Heinz Eininger, Landrat des Landkreises und Schirmherr der Aktion, erläutern im Interview, was ihnen der Preis bedeutet und welche Initiativen in diesem Jahr ausgezeichnet werden.