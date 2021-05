Schwerpunkte

Beim Familiengottesdienst im Enzenhardt flogen die Luftballons

25.05.2021 05:30

Einen Pfingstgruß in Form eines Luftballons hatten die Kinder aus dem Enzenhardt beim Familiengottesdienst am Sonntagvormittag steigen lassen. „Es ist der erste seiner Art auf dem Enzenhardtplatz, eine Premiere“, sagte Pfarrer Markus Lautenschlager (links im Bild), der die Andacht zusammen mit Sebastian Bugs, der die Minikirche betreut, hielt. Viele Enzenhardter Bürger waren mit ihren Kindern trotz des wechselhaften Wetters gekommen, um den Worten zum Thema „Geist und Wind“ zu lauschen. „In größeren Abständen, so zwei- bis dreimal im Jahr, soll der Gottesdienst in dieser Form im Freien stattfinden“, sagt Pfarrer Lautenschlager, wobei der logistische Aufwand doch größer ist als beim normalen Gottesdienst in der Kirche. Gemeinsam mit dem Posaunenchor der Nürtinger Kirchengemeinde unter der Leitung von Matthias Mangold, der Trommelgruppe „Los Trommlos“, der Jungschargruppe von Albrecht Rothfuß und dem Gitarrenduo Ben Daum und David Fetzner hatte die Nürtinger Kirchengemeinde zu dieser Andacht eingeladen. jh