Schwerpunkte

Beim Café Heinrich ging gestern die Post ab

23.04.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Im zweiten Anlauf hat’s dann doch noch geklappt. Am gestrigen Freitag ging in Nürtingen beim Café Heinrich am Galgenberg das zuletzt ins Wasser gefallene „Saison-Opening“ mit der Jazz-Schlagzeugerin Iris Oettinger und ihrem Swing Trio über die Bühne. Das Event lockte zahlreiche Zuhörer an, sodass sich die Terrasse des Cafés rasch füllte. Kühle Drinks und heiße Rhythmen sorgten für einen entspannten Start ins Wochenende. Ein rundum gelungener Auftakt für die Freiluftsaison im Galgenbergpark. vh Foto: nt